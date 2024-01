Syrie : des milices pro-iraniennes revendiquent l'attaque contre deux bases américaines

La "Résistance islamique en Irak", qui réunit les milices pro-iraniennes actives en Irak et en Syrie, a revendiqué des attaques contre les deux bases américaines d'Al-Tanf et d'Al-Shadadi en Syrie, quelques heures après la mort du commandant des Unités de Mobilisation Populaire (UMP) dans un raid aérien américain à Bagdad. "Poursuivant notre lutte contre les forces d'occupation américaines en Irak et dans la région, et en réponse aux massacres de l'entité sioniste contre notre peuple à Gaza, les Mujahideen de la Résistance Islamique en Irak ont attaqué avec des drones la base d'occupation dans le champ pétrolifère d'Al-Omar en Syrie", a déclaré la coalition de la Résistance Islamique en Irak jeudi soir.

Dans un communiqué antérieur, le groupe avait également annoncé une attaque de drone sur la base américain de Rukban dans l'est de la Syrie, situé dans la zone de 55 kilomètres entourant la base américaine d'Al-Tanf. "La Résistance Islamique confirme sa poursuite de la destruction des bastions ennemis", ajoute le communiqué.

Une frappe aérienne américaine sur la capitale irakienne le 4 janvier a entraîné la mort de Mushtaq Talib al-Saidi, leader de la 12e Brigade des UMP, également connue sous le nom de Harakat al-Nujaba.

Quatre missiles ont visé le véhicule de Saidi alors qu'il entrait au quartier général des UMP à Bagdad. Après les massacres du 7 octobre et le début de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza, les groupes de résistance irakiens se sont unis sous une seule coalition. Ils ont lancé des attaques quasi quotidiennes contre les bases américaines en Irak et en Syrie, "en solidarité" avec les groupes terroristes palestiniens et en rejet du soutien de Washington à l'offensive israélien contre Gaza. Les attaques visent également à précipiter le retrait des forces américaines d'Irak.