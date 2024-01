Mahmoud Abbas rejette la demande de formation d'un nouveau gouvernement avant la visite de Blinken

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rejeté la demande américaine de former un nouveau gouvernement prêt à assumer la responsabilité de la bande de Gaza jusqu'à la fin de la guerre, à la veille de la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Les États-Unis ont ainsi demandé à Mahmoud Abbas de limoger l'actuel gouvernement de l'Autorité, dirigé par Mohammad Shtayyeh, et de le remplacer par un gouvernement de technocrates exempts de corruption dirigé par Mohammad Mustafa, le chef du Fonds national palestinien. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et des pays européens se sont joints à cette demande.

Cependant, Mahmoud Abbas a informé les Américains lors de contacts diplomatiques discrets qu'il rejetait cette demande, et qu'il ne remplacerait pas son gouvernement avant la fin de la guerre à Gaza.

PPO / AFP

La question du changement de gouvernement au sein de l'Autorité palestinienne devrait être un sujet central lors de la rencontre entre Blinken et Mahmoud Abbas cette semaine. En prévision de cette rencontre, Mahmoud Abbas s'est rendu au Caire pour chercher le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.