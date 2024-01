Émirats arabes unis : 84 détenus jugés à nouveau pour terrorisme

Le procureur général des Émirats arabes unis a renvoyé 84 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec les Frères musulmans devant la Cour de sûreté d'Abou Dhabi, a rapporté samedi l'agence de presse officielle des Émirats, WAM.

Ces personnes seront jugées pour avoir créé une "organisation clandestine dans le but de commettre des actes de violence et de terrorisme sur le sol des Émirats arabes unis", selon l'agence WAM. Les accusés avaient dissimulé leurs actions et leurs preuves avant leur arrestation. Le procureur général des Émirats arabes unis, le Dr Hamad Saif al-Shamsi, a renvoyé les individus devant la justice, après six mois d'enquête. Les Frères musulmans ont été fondés en Égypte. En 2014, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont officiellement désigné le groupe comme une organisation terroriste. Bahreïn et l'Égypte leur ont rapidement emboîté le pas.

En mai 2023, la Jordanie a remis aux Émirats arabes unis Khalaf Abdul Rahman Humaid al-Rumaithi, un homme recherché pour ses liens avec les Frères musulmans. À l'époque, il était accusé aux Émirats arabes unis d'avoir "créé une organisation secrète affiliée à l'organisation terroriste des Frères musulmans qui vise à s'opposer aux principes fondamentaux du gouvernement des Émirats arabes unis", selon le rapport de la WAM.