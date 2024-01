Tollé en Iran après les 74 coups de fouet reçus par une jeune femme pour non-port du voile

Une Iranienne condamnée à 74 coups de fouet pour non-port du hijab a vu sa sentence exécutée ces derniers jours, provoquant un tollé dans le pays. Roja Heschmati, 33 ans, militante des droits de la femme, a elle-même raconté ce qu'elle avait subi dans un post Facebook publié le 3 janvier.

Elle relate qu'en arrivant au tribunal où la sentence devait être exécutée, elle avait choisi de résister jusqu'au bout en ne portant pas de voile. Bien que son avocat et un huissier présents sur place lui aient conseillé de mettre un foulard pour éviter de s'attirer davantage d'ennuis, la jeune femme a affirmé sa volonté "de ne pas céder". Elle a encore résisté lorsque son bourreau lui a dit de mettre un hijab, la menaçant de coups de fouet encore plus sévères et nombreux. "Je suis restée sur ma position", a-t-elle relaté. Mais à ce moment, deux femmes lui ont mis un foulard de force, la menottant pour qu'elle ne puisse pas l'enlever.

Elle dit n'avoir pas crié ni pleuré pendant qu'elle recevait les coups de fouet, fredonnant dans sa tête le chant devenu l'hymne de la liberté pour les Iraniennes : "Au nom de la femme, au nom de la vie, les vêtements de l'esclavage seront déchirés". Dans son message sur le réseau social, qu'elle a depuis effacé, elle décrivait la pièce où elle avait été fouettée comme un "lieu de supplice médiéval".

Les médias iraniens rapportent que Roja Heschmati avait été arrêtée en avril 2023, après avoir publié une photo d'elle les cheveux découverts sur les réseaux sociaux. Si son avocat était parvenu à lui éviter en appel la peine de 13 ans de prison requise à son encontre, les coups de fouet pour "manquement à la morale" avaient été maintenus. La jeune femme, qualifiée "d'héroïne" par les opposants au régime, est d'origine kurde, tout comme Mahsa Amini dont la mort provoquée par la police des mœurs lors de son arrestation pour non-port du hijab, a entraîné une vague sans précédent de protestations dans le pays l'année dernière.