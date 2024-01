Herzog révèle dans une interview un document secret détaillant le plan d'action des camps d'été du Hamas

Le président de l'Etat d'Israël Itzhak Herzog a révélé dimanche dans une interview accordée au programme "Meet The Press" au média américain NBC, le plan d'action des camps terroristes du Hamas qui entraînent les enfants à devenir des terroristes de l'organisation.

Dans un document classé secret et rédigé par la branche militaire du Hamas en juillet, sont détaillés les objectifs du camp qui éduque les jeunes enfants à l'extrémisme, au terrorisme et à la haine.

À la page 1 du document se trouve une introduction décrivant l'importance d'héberger des "camps d'été" dans les bases de l'organisation terroriste Hamas. A la page 2, se trouvent les détails des objectifs, des groupes cibles, de la durée du projet et de ses composantes telles que les armes de tir.

- Répartition du nombre de "camps d'été" hébergés dans les bases militaires déployées dans les différents districts.

Le point principal du programme consiste à "promouvoir la culture de la résistance et les valeurs du jihad et du sacrifice parmi les enfants des camps d'été, former les enfants du camp spirituellement, mentalement et physiquement afin qu'ils soient capables de servir la résistance dans le futur, et une contribution à la militarisation de la société par la formation."

Israeli Army

Ces documents sont des preuves supplémentaires que l'organisation terroriste Hamas s'efforce d'établir son idéologie dans la bande de Gaza, entre autres, en éduquant les enfants à la haine des Juifs, à l'extrémisme religieux, et au terrorisme.

Les enfants sont entraînés à tirer avec des armes, à réaliser des simulations et à suivre des cours théoriques – tout cela dans le but de préparer les enfants de Gaza au service futur dans l’organisation terroriste. Le président israélien a évoqué le plan d'action des camps terroristes et a déclaré : "Permettez-moi de vous présenter un document classifié, strictement secret, que nous avons localisé au siège du Hamas pendant les combats - il s'agit d'un livret qui décrit une directive des commandants du Hamas sur la manière de gérer des camps pour enfants afin de diffuser et de promouvoir les valeurs du jihad. Il s’agit d’un document qui montre que la diffusion des valeurs du jihad signifie en réalité, le terrorisme".

"C'est-à-dire", poursuit-il, "qu'ils accueillent les enfants, alors que nous connaissons tous et sommes familiers avec les camps d'été et leurs objectifs - permettre aux jeunes, aux enfants et aux adolescents de vivre une expérience particulière qui leur permette de devenir des citoyens du monde libre, des citoyens dotés de libertés , avec bonheur, avec joie", a ajouté Herzog. "Au contraire, dans les camps d'été du Hamas, le véritable objectif est de transformer ces jeunes en terroristes", a-t-il conclu.