Une délégation israélienne au Caire pour de nouvelles négociations sur les otages (source égyptienne)

Une délégation israélienne a atterri au Caire, ce mercredi, pour un nouveau cycle de négociations avec l'Égypte sur un éventuel échange d'otages détenus par le Hamas contre des prisonniers de sécurité palestiniens en Israël, selon un responsable égyptien sous couvert d'anonymat.

L'armée israélienne a confirmé la mort de 25 des otages encore détenus par le Hamas

L'Égypte, le Qatar, pays du Golfe, et les États-Unis ont servi de médiateurs entre Israël et le Hamas. 136 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier se trouvent toujours à Gaza - pas tous en vie - après que 105 civils ont été libérés de la captivité du Hamas lors d'une trêve d'une semaine à la fin du mois de novembre.

Avshalom Sassoni/Flash90

Quatre otages ont été libérés avant cela, et un a été secouru par les troupes. Les corps de huit otages ont également été retrouvés et trois otages ont été tués par erreur par l'armée. L'armée israélienne a confirmé la mort de 25 des otages encore détenus par le Hamas, citant de nouveaux renseignements et des découvertes obtenues par les troupes opérant à Gaza. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré des dirigeants du Moyen-Orient depuis le week-end dernier et le secrétaire d'Etat est attendu au Caire jeudi. Les efforts visant à négocier un nouvel échange auraient été interrompus par l'élimination, la semaine dernière à Beyrouth, d'un haut responsable terroriste du Hamas, largement imputé à Israël.