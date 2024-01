Photos de la luxueuse résidence secondaire d'un des chefs du Hamas à Gaza

Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, a diffusé ce jeudi des photos de la luxueuse demeure d'un des chefs du Hamas, Marwan Issa, à Gaza. Dans une publication sur X, Avichay Adraee a souligné le "fossé entre les dirigeants du groupe terroriste et de la population palestinienne".

"Les forces de l'armée israélienne, qui opèrent, dans la région de Bureij, ont trouvé la maison de vacances de Marwan Issa, un haut responsable de la branche militaire du Hamas. Dans la résidence se trouvent une piscine, une très grande cour et des meubles de luxe", a-t-il affirmé.

"Ceci est une preuve supplémentaire de la déconnexion totale entre les dirigeants du Hamas, y compris les dirigeants de la branche militaire, qui mènent une vie luxueuse et jouissent d'une grande richesse, alors qu'une immense partie de la population de Gaza lancent des appels à l'aide pour obtenir des dons et de l'aide internationale. Les dirigeants du Hamas sont au paradis et les habitants de Gaza sont en enfer", a-t-il ajouté.

Surnommé "l'homme de l'ombre", Marwan Issa est l'une des principales cibles de l'armée israélienne. Âgé de 59 ans, il est commandant adjoint des brigades al-Qassam, et bras droit de Mohammed Deif. Il a été arrêté par les forces israéliennes pendant la première Intifada en 1987 pour avoir rejoint les rangs du Hamas. Il a également fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat : en 2006 lors d'une réunion avec Mohammed Deif, puis en 2014 et plus tard en 2021.