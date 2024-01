Otages : Israël fait part d'"évolutions" dans les négociations

Israël a fait part ce mercredi "d'évolutions" dans les négociations pour un nouvel accord de libération d'otages, semblant confirmer les informations selon lesquelles le Qatar avait soumis une nouvelle proposition d'accord à l'Etat hébreu. D'après la chaîne 13, cette nouvelle mouture devrait être examinée par le cabinet de guerre dans la soirée.

Les termes de cette proposition prévoient la libération par étapes de tous les otages ainsi que l'exil des dirigeants du Hamas, en échange du retrait total de Tsahal de la bande de Gaza. Le président du parti Union nationale et membre du cabinet de guerre, le ministre Benny Gantz, a abordé mardi la question des otages dans une allocution : "La chose la plus urgente est le retour des otages, c'est notre priorité. Il n’y a aucun canal sur lequel nous ne travaillions, ni aucun chemin que nous n'empruntions pour que cela se produise", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, Israël devrait autoriser l'entrée de 400 camions d'aide humanitaire à Gaza chaque jour. La promesse d'augmenter le nombre de camions avait été donnée au secrétaire d'Etat américain. Avant le déclenchement de la guerre, 800 camions entraient chaque jour à Gaza.

​Antony Blinken a souligné que l'administration Biden était déterminée à atteindre l'objectif de détruire le Hamas, mais a déclaré qu'une augmentation de l'aide humanitaire lui permettrait de résister plus facilement aux pressions internationales.

"La décision du gouvernement israélien d'augmenter le nombre de camions transportant de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza à 400 par jour est une décision illusoire et scandaleuse qui renforce les monstres du Hamas", a fustigé le président du parti Israël Beitenu, Avigdor Liberman. "Cette décision déconnectée est une autre preuve de l'incapacité de nos dirigeants à résister aux pressions". Alors que l'aide humanitaire et le carburant affluent chaque jour dans la bande de Gaza, les représentants de la Croix-Rouge n'ont pas encore rendu visite à nos otages, malgré toutes les promesses et déclarations", a-t-il ajouté.

AP Photo/Ariel Schalit

De leur côté, les familles des otages exigent que le gouvernement approuve un accord pour leur libération. "Les informations sur un nouvel accord négocié par le Qatar qui sera présenté au cabinet ce mercredi soir donnent un peu d'espoir aux familles, alors que leurs proches croupissent dans les tunnels du Hamas depuis près de 100 jours et nuits sans nourriture, sans eau et sans soins médicaux vitaux", a déclaré dans un communiqué le Siège des personnes enlevées et disparues.

"Chaque jour qui passe, l'état des otages s'aggrave. Nous le répétons : Le Cabinet de Guerre doit se concentrer avant tout sur le retour des otages. Nous exigeons qu'il approuve tout accord qui mènera à leur libération immédiate", a-t-il conclu.