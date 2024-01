Attentat de Kerman : l'Iran affirme que l'un des deux kamikazes est israélo-tadjik

Le ministère iranien du Renseignement a identifié un suspect principal, qualifié de cerveau et artificier, dans le double-attentat suicide survenu la semaine dernière dans le pays et revendiqué par le groupe État islamique. Ces attentats, les plus meurtriers en Iran depuis des décennies, ont fait au moins 94 morts, d'après les médias nationaux. Le 3 janvier, deux kamikazes avaient visé une commémoration en l'honneur du général Qassem Soleimani, tué en 2020 par une frappe de drone américain en Irak.

Au cours de cette cérémonie, qui se tenait à Kerman, située à environ 820 kilomètres au sud-est de Téhéran, un kamikaze a déclenché ses explosifs. Une seconde explosion, provoquée par un autre kamikaze, a eu lieu 20 minutes plus tard, ciblant les secouristes et les personnes venues porter assistance aux blessés de la première attaque. Selon l'agence de presse officielle IRNA, le ministère du Renseignement a identifié le principal suspect de la planification de ces attentats : un ressortissant tadjik, connu sous le pseudonyme d'Abdollah Tajiki.

D'après l'IRNA, le suspect principal serait entré en Iran à la mi-décembre, en passant par la frontière sud-est du pays. Il aurait quitté l'Iran deux jours avant les attaques, après avoir préparé les bombes. Le rapport révèle aussi l'identité de l'un des kamikazes, un certain Bozrov, âgé de 24 ans et ayant la double nationalité tadjike et israélienne. Ce dernier serait également entré en Iran via la frontière sud-est, après avoir reçu plusieurs mois de formation de l'EI en Afghanistan. Les autorités sont encore en train d'essayer d'établir l'identité du second kamikaze.

Dans sa revendication de l'attentat, le groupe État islamique a nommé les deux kamikazes comme étant Omar al-Mowahed et Seif-Allah al-Mujahed. Jusqu'à présent, les autorités iraniennes ont arrêté 35 individus dans diverses provinces pour leur implication présumée dans ces attaques, selon le rapport. Par ailleurs, le nombre de victimes a augmenté, atteignant 94 morts jeudi, contre 91 recensés dimanche. D'après les médias iraniens, 14 des victimes étaient des citoyens afghans présents à la commémoration du général Qassem Soleimani, commandant de la force Qods des Gardiens de la révolution.