Yémen : les États-Unis et le Royaume-Uni lancent des frappes massives contre les rebelles houthis

Les États-Unis, en coordination avec le Royaume-Uni et avec le soutien de l'Australie, du Canada, des Pays-Bas et de Bahreïn, ont mené des frappes sur des cibles houthies. Dans un communiqué conjoint, les alliés ont annoncé vouloir "rétablir la stabilité en mer Rouge". Les alliés ont frappé avec des avions de chasse, des navires et des sous-marins, afin "de réduire leur capacité à poursuivre leurs attaques illégales et inconsidérées contre des navires américains et internationaux et contre la navigation commerciale en mer Rouge", a indiqué le commandement central américain (CENTCOM).

"Cette action multinationale a visé des systèmes radar, des systèmes de défense aérienne, ainsi que des sites de stockage et de lancement de systèmes aériens sans pilote à attaque unilatérale, de missiles de croisière et de missiles balistiques", a poursuivi le communiqué du CENTCOM.

"Nous tenons les militants houthis et leurs commanditaires iraniens déstabilisateurs pour responsables des attaques illégales, aveugles et inconsidérées contre la navigation internationale qui ont touché 55 pays jusqu'à présent et mis en danger la vie de centaines de marins", a déclaré le général Michael Erik Kurilla, commandant du CENTCOM. "Leurs actions illégales et dangereuses ne seront pas tolérées et ils devront rendre des comptes".

Mass Communications Spc. 2nd Class Moises Sandoval/U.S. Navy via AP

L'opération a été menée "en réponse directe aux attaques sans précédent des Houthis sur des navires internationaux en mer Rouge", a quant à lui affirmé Joe Biden dans un communiqué. Le président américain a également averti qu'il n'hésiterait pas à prendre si nécessaire, d’autres mesures pour protéger le commerce international.

Depuis le 17 octobre 2023, les Houthis soutenus par l'Iran ont tenté d'attaquer et de harceler 27 navires sur les voies maritimes internationales. Ces incidents illégaux comprennent des attaques qui ont utilisé des missiles balistiques antinavires, des drones et des missiles de croisière en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.