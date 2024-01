Les otages à Gaza recevront des médicaments "dans les prochains jours"

Près de 100 jours après leur enlèvement à Gaza, les otages recevront des médicaments dont ils ont besoin "dans les prochains jours", a affirmé vendredi soir le bureau du Premier ministre. Cette annonce intervient un jour après que le New York Times a révélé l'existence de négociations avancées, négociées par le Qatar entre Israël et le Hamas, visant à transférer des médicaments aux nombreux otages qui en ont besoin.

Le bureau de M. Netanyahou a indiqué que le Premier ministre a demandé au chef du Mossad, David Barnea, de collaborer avec le Qatar pour mener à bien le transfert de médicaments.

GPO / Kobi Gideon

Jeudi soir, le New York Times a rapporté que les médiateurs qatariens étaient en pourparlers avec le Hamas, dont l'objectif de livrer des médicaments essentiels aux otages israéliens dans la bande de Gaza. Des responsables ont déclaré au journal que dans le même temps, les Qataris entretenaient des contacts avec Israël afin d'augmenter la quantité de médicaments entrant dans la bande de Gaza pendant la guerre. Selon le quotidien américain, les proches des otages ont évoqué la nécessité de transférer les médicaments lors d'une réunion à Doha avec le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abd al-Rahman bin Jassim al-Thani. Un responsable proche du dossier des pourparlers a confirmé l'information du New York Times. Il a déclaré que les Qataris avaient discuté avec le Hamas des types de médicaments nécessaires aux personnes enlevées, de leur quantité et de la manière de les transporter. Il a ajouté que des discussions sont également en cours avec des organisations internationales, qui contribueront au transfert des médicaments.