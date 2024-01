Cisjordanie : attentat à l'arme à feu près de la localité d'Adora, un blessé

Un attentat à l'arme à feu a eu lieu ce vendredi soir près de la localité d'Adora dans le sud de la Cisjordanie.

Le service d'ambulance Magen David Adom a déclaré avoir reçu des informations faisant état d'un Israélien blessé de 34 ans sur les lieux.

Le commandement du front intérieur de l'armée israélienne a ordonné aux habitants de la localité de rester chez eux et de verrouiller leurs portes et leurs fenêtres jusqu'à nouvel ordre. Trois terroristes palestiniens ont été tués dans un échange de tirs avec les forces israéliennes. L'armée indique que les terroristes avaient ouvert le feu sur des troupes qui effectuaient une patrouille dans la localité d'Adora. De nombreuses armes ont été trouvées sur les corps des terroristes : M16, couteaux, haches, cocktails Molotov et de nombreuses cartouches, ce qui indique leur intention de mener une attaque de plus grande envergure. Du gaz poivré et des lampes de poche ont également été trouvés.

L'armée israélienne continue de surveiller la localité. Plus tôt cette semaine, un automobiliste arabe israélien a été tué dans une attaque terroriste à l'arme à feu dimanche dernier, alors qu'il circulait sur une route près d'Atarot en Cisjordanie.