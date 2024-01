Israël a informé l’Egypte que Tsahal prévoit de prendre le contrôle de l'axe de Philadelphie (média américain)

Israël a informé l'Egypte de son intention de mener une opération militaire pour prendre le contrôle du long de l'axe de Philadelphie, dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources israéliennes et égyptiennes.

Selon le média, les Palestiniens seront évacués du passage situé sur l'axe et les forces de Tsahal seront stationnées le long de la frontière, dans le cadre de cette opération. Il est en outre indiqué qu'une telle opération constituerait un « coup stratégique » qui permettrait à Israël de pénétrer dans les tunnels de la région, limiterait la capacité de contrebande d'armes et empêcherait les membres de l'organisation terroriste de s'échapper de la bande de Gaza.

L'axe de Philadelphie est une étroite bande de terre de 14 kilomètres de long, située le long de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. En vertu des dispositions du traité de paix entre l'Égypte et Israël de 1979, elle avait été établie comme une zone tampon contrôlée par les forces israéliennes. L'un des objectifs de la route de Philadelphie était d'empêcher la circulation de matériel illégal et de personnes entre l'Égypte et la bande de Gaza. Mais après le désengagement unilatéral d'Israël de la bande de Gaza en 2005, 'l'accord de Philadelphie' a été conclu avec l'Égypte, autorisant celle-ci à déployer 750 gardes-frontières pour patrouiller le long de la frontière du côté égyptien. Le côté palestinien de la frontière était, lui, contrôlé par l'Autorité palestinienne jusqu'à la prise de pouvoir du Hamas en 2007.