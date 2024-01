"Israël doit entrer en guerre contre le Hezbollah" (colonel de réserve de Tsahal)

"Le Hezbollah ne veut pas de conflit mais Israël n'a pas le choix : il est obligé d'entrer en conflit contre le groupe terroriste", a soutenu dimanche, le colonel de réserve de Tsahal Grisha Yakubovich sur i24NEWS.

"La guerre se déroule depuis maintenant 100 jours et cela fait 99 jours que le Hezbollah se considère comme un soutien du Hamas", a-t-il affirmé. Ce dimanche a été particulièrement agité dans le nord du pays, marqué par huit attaques, dont une qui a provoqué la mort de deux civils, une mère et son fils. Dans le même temps, Nasrallah a prononcé un discours dans lequel il a affirmé qu'"Israël était plongé dans l'échec". "Certains évoquent 'un énorme trou' duquel Israël ne parvient à sortir...Israël a échoué à mettre en œuvre autant ses objectifs annoncés, que ceux qu'il n'a pas divulgués", a-t-il affirmé en mettant en doute les chiffres avancés par Israël concernant les pertes des soldats de Tsahal. "La résistance a mis des conditions claires concernant la guerre à Gaza : elle refuse les cessez-le-feu temporaires et exige un arrêt total des hostilités pour reprendre les négociations sur la libération des otages", a souligné le chef terroriste.

AP Photo/Bilal Hussein

Selon M. Yakubovich, "Israël n'a pas le droit de cesser ses combats car cela fait 20 ans que la dissuasion israélienne ne cesse de s'éroder".

"Pour que le calme règne dans le nord d'Israël, il faut faire la même chose que ce qu'on a fait dans la bande de Gaza : faire sortir par la force le Hezbollah de cette zone du sud du Liban. Je ne vois pas d'autre option", a martelé le haut gradé. "Israël n'a pas le droit de céder, il n'a d'autre choix que de mener une guerre. Ce ne sera pas facile, il y aura des milliers de roquettes et beaucoup de victimes des deux côtés. Nasrallah est contre une telle guerre car il sait que le Liban n'existera plus en tant que pays souverain après cela", a conclu le général de réserve.