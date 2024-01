Turquie : le footballeur israélien Sagiv Yehezkel relâché par la police et bientôt expulsé

Le footballeur israélien d'Antalyaspor, Sagiv Yehezkel, a été relâché par la police après avoir été arrêté et fait l'objet d'une enquête pour "incitation à la haine" après un geste de soutien aux otages lors d'un match de la ligue turque, a rapporté lundi le journal turc Hurriyet. Malgré son arrestation et l'enquête lancée par le ministère turc de la Justice, Sagiv Yehezkel est resté en contact avec sa famille tout au long de la soirée d'hier. "Cette affaire est montée de toutes pièces pour humilier Israël, et tout cela en réaction à un simple geste d'humanité", a indiqué la famille du joueur à Ynet.

Le club a fourni un avocat à Yehezkel et un avocat israélien doit arriver en Turquie ce lundi. Ses défenseurs espèrent qu’il sera libéré aujourd’hui et autorisé à s'envoler pour Israël ce soir. Le ministère israélien des Affaires étrangères a ordonné aux représentants de Yehezkel de faire profil bas, le temps que le gouvernement puisse intervenir. Le président de la Fédération israélienne de football, Shino Zoertz, a même fait appel à la Fifa. "Je voulais avoir un geste d'humanité envers les otages israéliens à Gaza", a déclaré Yehezkel aux dirigeants du club. "Il était important pour moi de souligner qu'ils sont en captivité depuis 100 jours. Je n'avais aucune intention de provoquer ou d'exprimer une position sur la question. Je connais la sensibilité en Turquie, c'était juste un geste de soutien", a-t-il indiqué à Ynet.

Shino Zoertz craint maintenant que les autres sportifs professionnels israéliens évoluant en Turquie ne subissent des pressions et ne soient également arrêtés.