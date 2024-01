Le Qatar interrompt ses envois de gaz via la mer Rouge après les attaques des Houthis

QatarEnergy, un des leaders mondiaux en exportation de gaz naturel liquéfié, a temporairement suspendu l'envoi de ses navires par la mer Rouge, tout en continuant sa production, a révélé lundi une source proche du dossier à Reuters. Cette interruption est une mesure de précaution en attendant des recommandations de sécurité, selon cette source.

"Si la navigation à travers la mer Rouge reste risquée, nous opterons pour la route via le Cap", a-t-elle précisé, faisant référence au trajet beaucoup plus long passant par le Cap de Bonne-Espérance, à l'extrême sud de l'Afrique. "Cela ne signifie pas un arrêt de la production", a-t-elle ajouté. Jusqu'à présent, ni le gouvernement qatari ni la compagnie énergétique n'ont fait de commentaire sur cette situation. Durant le week-end, au moins quatre pétroliers transportant du gaz qatari ont été immobilisés suite aux frappes américano-britanniques contre des cibles houthies au Yémen. Ces navires, qui devaient emprunter le canal de Suez, ont dû interrompre leur parcours au large d'Oman dimanche.

Si plusieurs méthaniers ont changé de cap depuis le mois dernier, d'autres ont continué à passer au large du Yémen par la mer Rouge et le canal de Suez. Le prix du gaz liquide est tombé vendredi à 10,10 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), le niveau le plus bas depuis sept mois, en raison des réserves suffisantes Europe et en Asie du Nord-Est.