Où sont fabriquées les armes du Hamas ? Un tour du monde instructif

Fusils de précision iraniens. Fusils d'assaut AK-47 de la Chine et de la Russie. Grenades propulsées par fusée fabriquées en Corée du Nord et en Bulgarie. Roquettes antichars secrètement fabriquées à Gaza.

L'analyse par l'Associated Press de plus de 150 vidéos et photos prises au cours des trois mois de combat qui ont suivi l'attaque surprise du Hamas contre Israël, le 7 octobre, montre que le groupe militant a accumulé un arsenal hétéroclite d'armes provenant du monde entier, dont une grande partie a été passée en contrebande malgré le blocus israélien. "Nous cherchons partout des armes, un soutien politique, de l'argent", a récemment déclaré le porte-parole du Hamas, Ghazi Hamad, lors d'un entretien avec l'AP, refusant de préciser qui lui fournissait des armes ou comment elles avaient été introduites clandestinement dans la bande de Gaza.

L'analyse, qui montre où les armes ont été fabriquées, ne permet pas de savoir si elles ont été fournies par les gouvernements de ces pays ou achetées sur le marché noir florissant du Moyen-Orient, où elles sont mises en vente sur les réseaux sociaux dans des pays déchirés par la guerre comme l'Iraq, la Libye et la Syrie.

La majorité de leurs armes sont d'origine russe, chinoise ou iranienne

Mais de nombreuses images montrent des militants du Hamas portant des armes qui semblent relativement récentes, ce qui prouve que le groupe a trouvé des moyens d'acheminer des armes, peut-être par bateau, dans ses tunnels ou dissimulées dans des cargaisons de nourriture et d'autres marchandises. "La majorité des armes sont d'origine russe, chinoise ou iranienne, mais les armes nord-coréennes et celles produites dans les anciens pays du Pacte de Varsovie sont également présentes dans l'arsenal", explique N.R. Jenzen-Jones, expert en armes militaires qui est directeur de l'Armament Research Services, basé en Australie.

L'une des armes les plus distinctives est le AM-50 Sayyad ("chasseur" en arabe), un fusil de précision de fabrication iranienne qui tire une balle de calibre 50 extrêmement puissante. Il a déjà été repéré sur des champs de bataille au Yémen et en Syrie, ainsi que dans les mains de milices chiites en Irak.

Les combattants du Hamas ont également été vus portant une série d'armes de l'ère soviétique, copiées et fabriquées en Iran et en Chine. Il s'agit notamment de variantes du 9M32 Strela de conception russe, un système de missiles antiaériens portables à tête chercheuse.

Parmi les armes récupérées sur les combattants du Hamas par les forces de défense israéliennes, figurent aussi ce qui semble être des mines antichars TC/6 de conception italienne. Toutefois, Seán Moorhouse, ancien officier de l'armée britannique et expert en neutralisation des explosifs et munitions, a déclaré que ces mines avaient également été copiées par l'industrie de l'armement iranienne.

Les forces de défense israéliennes et les autorités américaines accusent depuis longtemps l'Iran de fournir de l'argent, de l'entraînement et des armes au Hamas et aux militants alliés à Gaza, y compris le Jihad islamique palestinien.

Les représentants iraniens aux Nations unies n'ont pas répondu aux courriels de l'AP pour savoir si leur gouvernement fournissait des armes au Hamas, notamment des fusils de précision Sayyad AM-50. Toutefois, une semaine après que l'AP a sollicité une réaction, le Hamas a publié une vidéo censée montrer des militants de Gaza utilisant du matériel d'usinage pour fabriquer leurs propres copies du fusil.