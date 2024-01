Les Saoudiens pourraient reconnaître Israël dans le cadre d'un accord comprenant un Etat palestinien

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré mardi que le royaume pourrait reconnaître Israël si un accord global prévoyant un Etat pour les Palestiniens était conclu.

"Nous sommes d'accord sur le fait que la paix régionale inclut la paix pour Israël, mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens à travers un État", a déclaré le prince Faisal bin Farhan lors d'un panel au Forum économique mondial de Davos.

Lorsqu'il lui a été demandé si l'Arabie saoudite reconnaîtrait alors Israël dans le cadre d'un accord politique plus large, il a répondu : "Certainement".

Le prince Faisal a déclaré que garantir la paix régionale par la création d'un État palestinien était "quelque chose sur lequel nous avons effectivement travaillé avec l'administration américaine, et c'est encore plus pertinent dans le contexte de la guerre à Gaza".

Le royaume musulman sunnite, pays le plus puissant du monde arabe et abritant les sites les plus sacrés de l’Islam, exerce une influence religieuse considérable à travers le monde.

Après l'éclatement de la guerre en octobre dernier, l'Arabie saoudite avait gelé ses pourparlers de paix avec Israël.