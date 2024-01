Le Pakistan accuse l'Iran d'une frappe aérienne qui aurait tué deux enfants sur son territoire

Le Pakistan a accusé mercredi l'Iran de frappes aériennes la veille qui, selon Téhéran, visaient des bases d'un groupe militant séparatiste sunnite. Islamabad a dénoncé avec colère l'attaque, la qualifiant de "violation flagrante" de son espace aérien et affirmant qu'elle avait tué deux enfants.

Selon l'agence iranienne Nour News, qui a ensuite retiré ses dépêches, l'attaque a conduit à la destruction du quartier général au Pakistan du groupe jihadiste Jaish al-Adl, ou "Armée de la justice", considéré comme terroriste par Téhéran.

Pakistan Ministry of Foreign Affairs via AP

Le groupe, qui cherche à obtenir un Baloutchistan indépendant et qui s'est répandu en Afghanistan, en Iran et au Pakistan, a dénoncé l'attaque dans une déclaration diffusée en ligne. Six drones porteurs de bombes et de roquettes ont frappé des maisons qui, selon les militants, abritaient les enfants et les femmes de leurs combattants. Jaish al-Adl a déclaré que l'attaque avait tué deux enfants et blessé deux femmes et une adolescente.

Des vidéos provenant prétendument du site, partagées par le groupe d'activistes baloutches HalVash, montrent un bâtiment en feu et deux petits cadavres carbonisés.

Un haut responsable pakistanais de la sécurité, qui s'est adressé à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que l'Iran n'avait communiqué aucune information avant la frappe. Il a ajouté que le Pakistan se réservait le droit de répondre au moment et à l'endroit de son choix et qu'une telle frappe serait mesurée et conforme aux attentes du public.

Pékin, qui entretient des liens privilégiés avec les deux pays, a appelé "à la retenue". L'Iran, comme le Pakistan, sont membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, fondée par la Chine et la Russie.