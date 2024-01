Les Houtis du Yémen déclarés "organisation terroriste" par les Etats-Unis

Les États-Unis ont décidé de qualifier les Ansar Allah du Yémen, plus communément connus sous le nom de "Houthis", de groupe terroriste. Des sanctions qui interviennent alors que les Houthis ont attaqué sans interruption des navires de commerce dans les eaux de la mer Rouge depuis la mi-novembre, et intensifié leurs attaques malgré les avertissements répétés et les contre-attaques récentes d'une coalition dirigée par les États-Unis.

"Nous prenons cette mesure en raison des attaques continues des Houthis, soutenus par l'Iran, dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Ces agressions sont un exemple évident de terrorisme en violation du droit international et constituent une menace majeure pour le commerce mondial", a déclaré un haut responsable de l'administration Biden. "Elles compromettent aussi la livraison de l'aide humanitaire."

Ce responsable a déclaré que l'objectif ultime des sanctions, qui entreront en vigueur dans 30 jours, est "de désamorcer la situation et d'induire un changement positif de comportement". La période de mise en œuvre de 30 jours donnera à l'administration l'occasion de "s'assurer que des processus humanitaires robustes sont en place, afin de cibler réellement les Houthis et non le peuple yéménite", a déclaré le responsable. Le gouvernement américain utilisera ce laps de temps pour dialoguer avec les importateurs, les institutions financières, les ONG, les Nations Unies et d'autres agences d'aide humanitaire avant d'évaluer et mettre en place de nécessaires exceptions aux sanctions.

Cela laissera également à l'administration Biden une marge de manœuvre et une souplesse, au cas où elle observerait un changement de comportement de la part des Houthis. "Je pense que la période de mise en œuvre de 30 jours n'est pas une prédiction de ce qu'il pourrait se passer pendant ces 30 jours, mais plutôt une reconnaissance réelle que nous devons faire un travail pour nous assurer que cette qualification a un effet sur les Houthis et les met sous pression, tout en minimisant au maximum l'impact potentiel sur le peuple yéménite", a ajouté le responsable. "Étant donné la situation humanitaire désastreuse au Yémen, qui reste la priorité des États-Unis, nous voulions être particulièrement prudents."

L'administration Biden délivrera ainsi cinq licences spéciales autorisant des transactions liées à la nourriture, aux médicaments et aux dispositifs médicaux, ainsi qu'au carburant, aux envois de fonds personnels, aux télécommunications et à l'exploitation des ports et des aéroports.

Un deuxième haut responsable de l'administration a déclaré que les désignations annoncées mercredi visaient à faciliter l'activité "intelligente" et à isoler les Houthis, tout en permettant une action coordonnée entre le gouvernement américain et ses partenaires internationaux. Les sanctions visent également à priver les cibles d'accès au système financier américain et à imposer des sanctions secondaires aux partisans des Houthis.

Cependant, les trois hauts responsables de l'administration qui ont parlé aux journalistes avant l'annonce d'aujourd'hui ont été clairs : l'administration considère la qualification de "terroriste" comme faisant partie d'une stratégie plus large, et non comme une solution en soi. "Nous pensons que la désignation exercera une pression supplémentaire sur les Houthis pour qu'ils changent leur comportement, s'éloignent de l'Iran et deviennent un acteur constructif dans le processus du Conseil de sécurité de l'ONU", a déclaré un troisième haut responsable de l'administration, notant que les Houthis utilisent le financement iranien, mais aussi ses armes et ses formations pour déstabiliser le Yémen et s'engager dans des activités terroristes qui affectent la région.

"Nous continuerons à contrer et à atténuer l'influence néfaste de l'Iran partout où nous le pourrons. Donc, bien sûr, le choix de s'éloigner de l'Iran appartient maintenant aux Houthis", a ajouté le troisième responsable.

Les Houthis ont été déclarés à la fois organisation terroriste étrangère (OTE) et terroristes mondiaux spécialement désignés par l'administration Trump dans ses dernières heures au pouvoir. Cherchant à soulager la crise humanitaire au Yémen, et en tant que levier dans une première bataille diplomatique avec l'Arabie saoudite, l'administration Biden avait rapidement levé les sanctions avec le soutien d'une Chambre des représentants démocrate de l'époque.

Après les incessantes attaques des Houthis en mer Rouge, qu'ils prétendent maintenir jusqu'à ce qu'Israël autorise une aide humanitaire suffisante à Gaza, l'administration Biden envisage de revenir sur sa décision de 2021.

Elle doit également se demander si cela pourrait compromettre un cessez-le-feu durable, mais encore fragile, entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Une coalition dirigée par l'Arabie saoudite a combattu les Houthis dans une guerre dévastatrice de plusieurs années, et les discussions sur un cessez-le-feu plus permanent se sont intensifiées. "Les États-Unis soutiennent toujours la recherche d'une paix durable au Yémen. Et ces attaques continuelles sont incompatibles avec la paix au Yémen", a déclaré le deuxième haut responsable de l'administration. "Donc, si les Houthis choisissent de se concentrer sur la recherche de la paix au Yémen, les États-Unis peuvent travailler avec eux pour soutenir la mise en œuvre de licences ou d'autres mesures."

Le premier responsable de l'administration a déclaré que ces sanctions dites SGDT sont plus appropriées et efficaces dans le cas des Houthis, c'est pourquoi la désignation dite OTE ne fait pas partie du schéma de sanctions annoncé.