Yémen : les États-Unis frappent à nouveau les Houthis

Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre les Houthis au Yémen jeudi matin tôt, après que le groupe terroriste a revendiqué, quelques heures auparavant, une attaque contre un navire américain dans le golfe d'Aden au large du Yémen. Le Commandement central américain au Moyen-Orient (Centcom) a indiqué dans un communiqué avoir frappé 14 missiles houthis chargés pour être tirés dans les zones contrôlées par les Houthi au Yémen.

"Ces missiles sur des rails de lancement représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les bâtiments de la marine américaine dans la région et auraient pu être tirés à tout moment", a poursuivi le Centcom. Cela a incité les forces américaines "à exercer leur droit et leur obligation de se défendre".

Les Américains ont estimé que ces frappes ainsi que "d'autres actions que nous avons menées", réduiront la capacité des Houthis à poursuivre leurs attaques inconsidérées contre la navigation internationale et commerciale en mer Rouge, dans le détroit de Bab-el-Mandeb et dans le golfe d'Aden.

"Les actions des terroristes houthis soutenus par l'Iran continuent de mettre en danger les marins internationaux et de perturber les voies de navigation commerciale dans le sud de la mer Rouge et les voies navigables adjacentes", a déclaré le général Michael Erik Kurilla, commandant du Centcom. "Nous continuerons à prendre des mesures pour protéger la vie des marins innocents et nous protégerons toujours notre peuple".