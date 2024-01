Le Pakistan mène des frappes en Iran contre des séparatistes baloutches

Le Pakistan a mené des frappes à l'intérieur de l'Iran jeudi, ciblant des militants séparatistes baloutches, a déclaré le ministère pakistanais des affaires étrangères, deux jours après que Téhéran a déclaré avoir attaqué des bases militantes liées à Israël à l'intérieur du territoire pakistanais. Les médias iraniens ont déclaré que plusieurs missiles avaient frappé un village dans la province du Sistan-Baloutchistan, frontalière du Pakistan, tuant trois femmes et quatre enfants.

"Un certain nombre de terroristes ont été tués au cours de cette opération basée sur le renseignement", a déclaré le ministère pakistanais dans un communiqué, la décrivant comme une "série de frappes militaires de précision hautement coordonnées et spécifiquement ciblées contre des repaires de terroristes". Le ministère pakistanais a ajouté que "le Pakistan respecte pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran". "Le seul objectif de l'acte d'aujourd'hui était la poursuite de la sécurité et des intérêts nationaux du Pakistan, qui sont primordiaux et ne peuvent être compromis".

Une source des services de renseignement pakistanais a déclaré à Reuters que les frappes avaient été effectuées par des avions militaires. "Nos forces ont mené des frappes visant des militants baloutches en Iran", a déclaré le responsable du renseignement à Islamabad, la capitale pakistanaise. "Les militants visés appartiennent au BLF", a-t-il ajouté, en référence au Front de libération du Baloutchistan, qui cherche à obtenir l'indépendance de la province pakistanaise du Baloutchistan.

L'Iran a déclaré mardi avoir pris pour cible des bases de militants liés à Israël à l'intérieur du Pakistan. Le Pakistan a déclaré que des civils avaient été touchés et que deux enfants avaient été tués, mettant en garde contre les conséquences dont Téhéran serait responsable. Islamabad a rappelé son ambassadeur d'Iran mercredi. Le Pakistan et l'Iran ont eu par le passé des relations tendues, mais ces frappes constituent l'intrusion transfrontalière la plus grave de ces dernières années.