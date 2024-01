L'Iran va cesser de livrer des armes à ses proxys via la Syrie (média)

C'est une victoire pour Israël. Selon la chaine saoudienne Al-Adiyat, Téhéran et Damas seraient parvenus à un accord pour cesser les livraisons d'armes iraniennes aux organisations terroristes présentes en Syrie et au Liban via les aéroport de Damas et d'Alep. Objectif : mettre un terme aux frappes israéliennes présumées en territoire syrien, qui se sont multipliées durant la dernière année, selon l'institut de recherche syrien Jusoor, qui a publié un rapport détaillé à ce sujet au début du mois de janvier.

Selon ses données, Israël aurait mené au moins 40 frappes en Syrie en 2023 contre 28 par an les deux années précédentes, soit une augmentation de 40 %. Des frappes menées principalement par des chasseurs F-16 et des drones. Au total, 95 sites et 295 cibles ont été détruits, d'après le rapport, qui explique que cette intensification des attaques correspond à la volonté de contrer l'expansion des activités iraniennes. Téhéran cherche en effet à faire de la Syrie une base avancée pour ses opérations contre Israël par l'intermédiaire de ses proxys. Selon le rapport, Tsahal aurait attaqué les aéroports de Damas et d'Alep au moins 12 fois pour saper la connexion logistique entre les Gardiens de la révolution et les milices en Syrie ainsi que le Hezbollah au Liban. L'aéroport de Damas a d'ailleurs plusieurs fois été mis hors service par ces frappes.

L'Iran aurait profité de récentes tragédies dans la région, en particulier le tremblement de terre en Turquie et les attaques du 7 octobre en Israël, pour augmenter le nombre de sites militaires en Syrie. Désormais, l'Iran compterait 570 sites et bases, la plupart installés dans le sud du pays.