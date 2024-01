Les Houthis assurent qu'ils ne cherchent pas à attaquer d'autres navires que ceux liés à Israël

Les Houthis du Yémen ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'étendre davantage leurs attaques contre la navigation dans et autour de la mer Rouge, au-delà de leurs objectifs déclarés de bloquer Israël et de se venger des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour leurs frappes aériennes.

Dans une interview accordée à Reuters, le porte-parole Mohammed Abdulsalam, qui est également le principal négociateur des Houthis dans le cadre des pourparlers de paix sur la guerre civile qui déchire le pays depuis dix ans, a déclaré que le groupe n'avait pas l'intention de cibler l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ses ennemis de longue date. "Nous ne voulons pas que l'escalade s'étende. Ce n'est pas ce que nous demandons. Nous avons imposé des règles d'engagement qui n'ont pas fait couler une seule goutte de sang et n'ont pas entraîné de pertes matérielles majeures", a déclaré M. Abdulsalam.

"Il s'agissait d'une pression sur Israël uniquement, et non sur un quelconque pays du monde." Les Houthis, alliés à l'Iran, qui contrôlent la plupart des zones peuplées du Yémen, ont attaqué des navires à l'embouchure de la mer Rouge depuis le mois d'octobre, dans ce qu'ils considèrent comme une manifestation de solidarité avec les Palestiniens, en ciblant des navires liés à Israël. Toutefois, bon nombre des navires attaqués n'avaient aucun lien apparent avec l'État hébreu. "Ce que les Yéménites ont fait au début, c'est cibler les navires israéliens se dirigeant vers Israël sans causer de pertes humaines ou matérielles significatives, se contentant d'empêcher les navires de passer, ce qui est un droit naturel", a affirmé M. Abdulsalam.

"Maintenant que l'Amérique s'est jointe à eux et a encore aggravé la situation, il ne fait aucun doute que le Yémen répondra", a-t-il assuré. Nous ne voulons pas que le conflit s'étende dans la région. Le Yémen se préoccupe d'empêcher les navires israéliens de se diriger vers les territoires palestiniens occupés", a-t-il conclu.