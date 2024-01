L'Iran effectue un exercice de défense aérienne dans un contexte de tensions régionales croissantes

L'Iran a déclaré vendredi avoir effectué avec succès un exercice de défense aérienne utilisant des drones conçus pour intercepter des cibles hostiles dans une zone s'étendant de sa côte sud-ouest à sa côte sud-est, dans un contexte de tensions accrues dans la région, a rapporté Arab News.

"Les forces iraniennes ont lancé avec succès une nouvelle méthode de défense aérienne utilisant des drones pour intercepter et viser des cibles hostiles", a déclaré la chaîne publique Press TV citant un porte-parole de l'armée iranienne.

Les exercices de deux jours, qui ont débuté jeudi, couvrent une zone allant d'Abadan, dans la province du Khuzestan (sud-ouest), à Chahbahar, dans la province du Sistan-et-Baloutchistan (sud-est), frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan.

Iranian Defense Ministry via AP

Les médias locaux ont indiqué que les forces aériennes et navales de l'armée, les forces aérospatiales et la marine du Corps des gardiens de la révolution (CGRI) ont participé aux exercices. Dans le contexte de la guerre à Gaza, l'Iran et ses milices alliées au Moyen-Orient, ont mené des attaques contre des cibles israéliennes et américaines dans la région, en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza.

L'Iran a également lancé des frappes en Syrie contre ce qu'il a considéré être des sites de Daesh et en Irak, où il a déclaré avoir frappé un centre d'espionnage israélien.