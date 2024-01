Des commandants iraniens et du Hezbollah sont au Yémen pour superviser les attaques des Houthis (sources)

Selon des sources régionales et iraniennes citées par Reuters, des commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) et du Hezbollah libanais sont présents au Yémen, pour aider à diriger et superviser les attaques des Houthis contre les navires de la mer Rouge. L'Iran aurait intensifié ses livraisons d'armes aux Houthis, après le 7 octobre, notamment des drones avancés, des missiles de croisière antinavires, et des missiles balistiques, en réaction à la guerre à Gaza initiée par le Hamas, soutenu par l'Iran.

Ces commandants et conseillers du CGRI fourniraient également des informations et des renseignements pour identifier parmi les nombreux navires transitant quotidiennement par la mer Rouge ceux qui sont destinés à Israël et ceux qui pourraient être ciblés par les Houthis. Selon une des sources, des commandants iraniens ont mis en place un centre de commandement à Sanaa, pour les attaques de la mer Rouge. Les attaques des Houthis ont eu des répercussions sur le transport maritime mondial, notamment sur les routes entre l'Asie et l'Europe via le détroit de Bab al-Mandab, et ont entraîné des frappes aériennes américaines et britanniques sur des cibles houthies au Yémen.

Forces terrestres des Gardiens de la révolution iranienne via AP

Selon un responsable iranien cité par Reuters, le CGRI a aidé les Houthis en leur fournissant une formation militaire. Un groupe de combattants houthis se serait même rendu en Iran pour être formé sur une base des Gardiens de la révolution. Des sources de l'armée yéménite confirment la présence du CGRI et du Hezbollah au Yémen, impliqués dans la supervision des opérations militaires et l'assemblage de missiles.

L'objectif de l'Iran serait de projeter son influence et de démontrer sa capacité à menacer la sécurité maritime dans la région et au-delà. Des analystes estiment que Téhéran cherche à montrer que la prolongation de la guerre de Gaza pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'Occident et déstabiliser davantage la région.

Enfin, des sources de l'armée yéménite confirment la présence évidente de membres du CGRI et du Hezbollah au Yémen, impliqués dans la supervision des opérations militaires, l'entraînement et le réassemblage de missiles introduits en contrebande sous forme de pièces détachées. Une source régionale de haut niveau, ayant requis l'anonymat, a souligné que la décision politique de cette implication provient de Téhéran, avec une gestion assurée par le Hezbollah et une mise en œuvre par les Houthis au Yémen.