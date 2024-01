L'armée américaine confirme une attaque de missiles contre une de ses bases en Irak

L'armée américaine a confirmé dimanche matin que sa base aérienne d'Ain al-Asad, en Irak, a été la cible d'une attaque, samedi en fin de journée, au cours de laquelle des membres du personnel militaire sur place ont été légèrement blessés. Le commandement central de l'armée américaine a déclaré dans un communiqué que la base avait été touchée par plusieurs missiles balistiques et roquettes tirés par des milices soutenues par l'Iran depuis l'intérieur de l'Irak.

Le communiqué ne confirme pas la gravité des blessures subies par les Américains, mais précise que les membres du personnel militaire font l'objet d'une évaluation visant à déterminer s'ils souffrent de lésions cérébrales traumatiques. Donnant une idée de l'ampleur de l'attaque, le commandement central a indiqué que la plupart des missiles avaient été interceptés, mais que d'autres avaient touché la base. "L'évaluation des dégâts est en cours", a déclaré le Commandement central, ajoutant que l'attaque a eu lieu à 18 h 30 en Irak.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, l'armée américaine a été attaquée au moins 58 fois en Irak et 83 fois en Syrie par des forces soutenues par l'Iran, généralement par des tirs de roquettes et de drones. Les djihadistes cherchent à faire payer aux États-Unis leur soutien à Israël contre le groupe terroriste palestinien Hamas, soutenu par l'Iran.

Les États-Unis disposent de 900 soldats en Syrie et de 2 500 en Irak dans le cadre d'une mission de conseil et d'assistance aux forces locales qui tentent d'empêcher une résurgence de l'État islamique, qui, en 2014, s'était emparé de grandes parties des deux pays avant d'être vaincu. De son côté, l'Irak craint fortement de devenir un champ de bataille entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Lundi, l'Iran a tiré des missiles balistiques sur Erbil, la capitale de la région semi-autonome du Kurdistan irakien, dans le cadre de ce qu'il a qualifié d'attaque contre un centre d'espionnage israélien, ce qui a été démenti par des responsables irakiens et kurdes irakiens.