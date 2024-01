Yémen : 75 morts depuis le début des frappes américano-britanniques, dont des Iraniens et des membres du Hezbollah

Des sources au Yémen ont rapporté à la chaîne Sky News Arabia que depuis le début des attaques menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne au Yémen, le 12 janvier, plus de 75 personnes ont été tuées et des dizaines blessées, dont des experts des Gardiens de la révolution islamique iraniens et des terroristes du Hezbollah. Les sources ont indiqué que la majorité des décès résultent d'attaques sur des positions militaires des Houthis à Hodeïda, Khoujah, Dhamar, Taiz et Al Bayda.

Les sources ont précisé que parmi les victimes figurent trois membres des Gardiens de la révolution islamique, six membres du Hezbollah et deux membres de factions armées irakiennes affiliées à l'Iran. Samedi, l'agence Reuters, citant quatre sources régionales et deux sources iraniennes, a révélé que des commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) et du Hezbollah libanais se trouvaient sur le terrain au Yémen pour aider à superviser les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge.

L'Iran a intensifié ses livraisons d'armes aux Houthis, incluant des drones, des missiles antinavires et des missiles balistiques, après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Les Houthis ont utilisé ces armes pour cibler des navires commerciaux dès novembre en soutien aux Palestiniens de Gaza, selon quatre sources régionales.

Ces sources indiquent par ailleurs que les commandants et conseillers du CGRI aident les Houthis à identifier les navires ciblés en mer Rouge pour Israël. Cependant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères et celui des Houthis ont nié l'implication de Téhéran dans ces attaques. Les offensives des Houthis en mer Rouge ont affecté le transport maritime mondial entre l'Asie et l'Europe par le détroit de Bab al-Mandab, au large du Yémen. Cette situation a déclenché des frappes aériennes américaines et britanniques sur des cibles houthies dans le pays, ouvrant ainsi un nouveau théâtre de conflit lié à la guerre de Gaza.

Un responsable iranien a rapporté que des combattants houthis ont été formés en Iran par les Gardiens de la révolution sur les technologies et les missiles. Des commandants iraniens ont aussi établi un centre de commandement à Sanaa, au Yémen, pour coordonner les attaques en mer Rouge