Deux Navy SEALs disparus dans le golfe d’Aden, déclarés morts par l’armée américaine

Le Commandement central américain au Moyen-Orient (Centcom) a annoncé lundi qu'après dix jours de recherches approfondies, les deux Navy SEALs portés disparus dans le golfe d’Aden n'ont pas été retrouvés. "Leur statut est désormais celui de personnes décédées", a indiqué l’armée américaine. L'opération de recherche et de sauvetage des deux soldats portés disparus lors de l'arraisonnement d’une embarcation illicite transportant des armes conventionnelles avancées iraniennes s’est achevée le 11 janvier, a poursuivi le Centcom. "Nous menons à présent des opérations de récupération".

Au cours de cette vaste opération de recherche, des forces navales et aériennes américaines, japonaises et espagnoles ont effectué des recherches continues sur plus de 21 000 milles carrés afin de localiser les deux soldats disparus. "L'aide à la recherche a également été fournie par le Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center, l'U.S. Coast Guard Atlantic Area Command, l'Université de San Diego - Scripts Institute of Oceanography, et l'Office of Naval Research - Oceanographic Support".

"Par respect pour les familles, aucune autre information ne sera communiquée pour le moment". "Nous pleurons la perte de nos deux guerriers et honorerons à jamais leur sacrifice et leur exemple", a déclaré le général Michael Erik Kurilla, commandant du Centcom. "Nos prières accompagnent les familles et les amis des SEALs, la marine américaine et l'ensemble de la communauté des opérations spéciales en cette période".