Les Houthis veulent se procurer davantage d'armes iraniennes pour intensifier leurs attaques en mer Rouge

Les rebelles houthis du Yémen cherchent à se procurer davantage d'armes iraniennes afin de poursuivre et intensifier leurs attaques contre des navires en mer Rouge, selon des renseignements obtenus par les États-Unis et d’autres pays occidentaux, qui craignent un élargissement du conflit dans la région, a révélé le site Politico dimanche. Les Houthis pourraient également tenter d'attaquer les forces occidentales basées au Moyen-Orient, indiquent les renseignements, même si les frappes américaines au Yémen ont pu contrecarrer un tel projet.

Les Navy SEALs ont intercepté une cargaison d'armes destinée aux Houthis ce mois-ci lors d'un raid nocturne, en saisissant un petit bateau transportant des composants de missiles de croisière et de missiles balistiques de fabrication iranienne. Deux Navy SEALs ont disparu alors qu'ils arraisonnaient l’embarcation. Les armes fournies par les Iraniens pourraient remplacer celles que les Houthis ont perdues au cours des frappes menées par les États-Unis et leurs alliés depuis le 11 janvier, poursuit le site d'information.

Ces livraisons sont le signe que Téhéran joue un rôle direct dans la poursuite de la crise en mer Rouge, ont indiqué sous couvert d’anonymat, un responsable américain au fait du dossier et un responsable du ministère américain de la Défense à Politico. Selon eux, de nouvelles attaques des Houthis risquent d'entraîner les États-Unis encore plus profondément dans le conflit au Moyen-Orient, chose que Joe Biden s'est efforcé d'éviter durant son mandat. Cependant, de nouvelles frappes houthies, en particulier contre des troupes occidentales, rapprocheraient les États-Unis et l’Iran d'un conflit direct.

Certains experts estiment que les livraisons d'armes de l'Iran et son soutien plus large aux Houthis sont une tentative d'exploiter les troubles régionaux actuels pour expulser les troupes américaines du Moyen-Orient. Mais il est extrêmement difficile d'intercepter les armes iraniennes lors de leur acheminement vers le Yémen, admettent-ils. Les responsables américains cités par Politico espèrent que l’Iran finira par se rendre compte que les attaques des Houthis contre des navires commerciaux ne sont pas économiquement rentable pour Téhéran et qu'elles mettent en péril leurs relations avec les pays de la région qui en pâtissent.