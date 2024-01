Iran : un soldat tue cinq de ses camarades à Kerman, lieu du dernier attentat meurtrier de l'État islamique

Un soldat iranien a ouvert le feu sur ses camarades dimanche, tuant cinq d'entre eux dans la ville de Kerman, dans le sud-est du pays, a rapporté l'Associated Press, citant la télévision d'État iranienne. La fusillade s'est produite lorsque le soldat est arrivé dans le dortoir d'une caserne et a ouvert le feu sur les militaires qui se reposaient, selon la télévision d'État. Les motifs de cette fusillade ne sont pas encore élucidés, et l'assaillant, dont l'identité n'a pas été révélée, est actuellement en fuite. Aucun autre détail n'a été fourni sur l'incident.

L'attaque a eu lieu à Kerman, une ville située à environ 830 kilomètres au sud-est de Téhéran, récemment frappée par deux explosions meurtrières au début du mois. Ces attentats, survenus lors d'une cérémonie commémorant la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué dans une attaque de drone américain en Irak en janvier 2020, ont coûté la vie à 94 personnes et en ont blessé des centaines.

Le groupe terroriste État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité des explosions jumelles meurtrières. Les services de renseignement américains ont par la suite confirmé que la branche afghane de l'EI était à l'origine de ces attaques.

En 2022, un incident similaire s'était produit, lorsqu'un soldat avait tué un autre militaire et trois policiers dans un poste de police routier dans le sud du pays.