La compagnie irakienne Fly Baghdad inscrite sur liste noire américaine pour soutien au terrorisme

Les États-Unis ont placé ce lundi sur leur liste noire d'entreprises la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et son PDG, en raison de leur soutien à la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (FQ-CGRI) et aux milices pro-iraniennes en Irak, en Syrie et au Liban. Il ont également saisi deux avions immatriculés en Irak appartenant à la compagnie aérienne. Trois dirigeants et partisans du Kata’ib Hezbollah, l’une des milices des Gardiens de la révoution en Irak, ainsi qu'une entreprise suspectée de blanchir les fonds de l'organisation rejoignent également cette liste.

Washington a justifié sa décision en soulignant le danger que représentent les milices pro-iraniennes au Moyen-Orient. Le Kata’ib Hezbollah est notamment à l'origine d’une série d’attaques de drones et de missiles contre le personnel militaire américain en Irak et en Syrie menées au cours des derniers mois, depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les États-Unis se disent déterminés à dénoncer et à prendre des mesures contre les individus et les groupes qui se livrent à des activités illégales et soutiennent les groupes terroristes déstabilisant la région.

Cette annonce des Etats-Unis intervient alors qu'une nouvelle attaque de milices pro-iraniennes contre une base américaine dans le village d'Ain al-Assad, dans l'ouest de l'Irak, a été rapportée lundi. C'est la deuxième fois en une semaine que cette base est attaquée. Selon des sources étrangères, le site aurait été visé par une quarantaine de roquettes et drones suicides.