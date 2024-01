Washington réclame à Israël une enquête après la mort d'un Américano-Palestinien en Cisjordanie

Les États-Unis réclament une "enquête urgente" sur la mort d'un Américano-Palestinien de 17 ans, mort vendredi en Cisjordanie. Selon des informations palestiniennes, Tawfik Ajaq aurait été tué par des tirs de l'armée israélienne dans la ville d'Al-Mazraa Al-Sharqiya, à l'est de Ramallah.

"Nous continuons de collaborer étroitement avec le gouvernement israélien pour obtenir autant d'informations que possible, et nous avons demandé une enquête urgente pour déterminer les circonstances de sa mort", a déclaré le porte-parole du Département d'État américain, Vedant Patel, ajoutant que Washington était "dévasté" par cet incident. Le Bureau américain des Affaires palestiniennes et l'ambassade américaine à Jérusalem sont en contact avec la famille de l'adolescent, a précisé le porte-parole.

L'armée israélienne a confirmé avoir reçu un rapport faisant état de tirs "impliquant un policier qui n'était pas en service et un civil". Tous deux auraient tiré en direction de personnes "soupçonnées d'être en train de jeter des pierres le long de l'autoroute 60", la principale artère nord-sud de Cisjordanie.

Tawfik Ajaq, né dans la région de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, aurait été envoyé en Cisjordanie par ses parents où il vivait depuis un an.