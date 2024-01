Irak : au moins un mort dans des frappes aériennes américaines contre le Hezbollah

Les États-Unis ont mené des frappes aériennes conte des installations utilisées par des milices pro-iraniennes en Irak, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Au moins un membre des Kataib Hezbollah a été tué et deux autres blessés, a affirmé un communiqué du groupe terroriste. Les frappes ont visé le quartier général des Kataib ainsi que des lieux de stockage et d'entraînement au maniement des roquettes, missiles et drones d'attaque, a indiqué le Commandement central américain au Moyen-Orient (Centcom). D'autres groupes affiliés à Téhéran auraient également été visés.

Selon un responsable américain de la défense cité par CNN, les frappes ont été menées sur deux sites dans l'ouest de l'Irak : Al-Qa'im, près de la frontière syrienne, et Jurf al-Sakhar, au sud de Bagdad. Ces frappes sont intervenues à la suite d’attaques contre les forces américaines en Irak, notamment contre la base aérienne d'al-Asad dans l'ouest du pays dimanche. Des soldats auraient été blessés lors de l'attaque au missile balistique et à la roquette.

Le porte-parole militaire du Kataib Hezbollah, Jafar al-Hussaini, a promis de "continuer à frapper les bastions des ennemis, en soutien à notre peuple à Gaza, jusqu'à ce que la machine à tuer brutale soutenue par l'Amérique s'arrête et que le siège complet soit levé. C'est la promesse du peuple libre".

AP Photo/ Maya Alleruzzo

Lloyd Austin a de son côté assuré que Washington "n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires pour les défendre et défendre nos intérêts. Nous ne cherchons pas à intensifier le conflit dans la région. Nous sommes tout à fait prêts à prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre peuple et nos installations". Il a appelé les milices irakiennes et "leurs commanditaires iraniens à cesser immédiatement ces attaques".