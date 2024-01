Yémen : nouvelles attaques de la coalition contre des cibles houthies, assorties de pressions diplomatiques

Le Commandement central américain au Moyen-Orient (Centcom) a annoncé mercredi matin avoir mené des attaques préventives contre des missiles antinavires houthis dirigés vers la mer Rouge. Le bureau du Premier ministre britannique a de son côté déclaré que les forces britanniques et américaines avaient mené des frappes supplémentaires sur huit cibles au Yémen. Dans le même temps, des informations ont fait état d'efforts diplomatiques visant à désamorcer la situation.

"En réponse à la poursuite des attaques illégales et inconsidérées des Houthis contre les navires transitant par la mer Rouge et les voies navigables environnantes, les forces armées des États-Unis et du Royaume-Uni, avec le soutien de l'Australie, de Bahreïn, du Canada, des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande, ont mené des frappes supplémentaires contre huit cibles dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis", a déclaré le bureau du Premier ministre britannique. "Ces frappes ont été menées pour perturber et dégrader la capacité des Houthis à poursuivre leurs attaques contre le commerce mondial et les marins innocents du monde entier, tout en évitant l'escalade".

"Les forces du Commandement central des États-Unis ont mené des frappes contre deux missiles antinavires des Houthis qui étaient dirigés vers le sud de la mer Rouge et prêts à être lancés", a quant à lui fait savoir le Centcom sur X. Le Centcom a invoqué la "légitime défense" étant donné que la position des missiles "présentait une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région".

(Kaitlin Watt/U.S. Navy via AP)

Mercredi matin, le Financial Times a rapporté que le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont soulevé la question avec de hauts responsables chinois, demandant à la Chine de pousser l'Iran à intervenir et à mettre fin aux attaques des Houthis, sans résultats jusqu’à présent. "Nous serions heureux que la Chine joue un rôle constructif, en utilisant l'influence et l'accès que nous connaissons pour essayer d'endiguer le flux d'armes et de munitions vers les Houthis", a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité américain, John Kirby lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche mardi.

Le chargé d'affaires russe au Yémen, Evgeny Kudrov, a déclaré à TASS que ses homologues de la Chine, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis se rencontreraient mercredi pour discuter de la situation, "afin d'échanger des points de vue dans le cadre de réunions régulières".