Rencontre Raïssi-Erdogan pour évoquer le conflit à Gaza et la coopération énergétique

Le président iranien Ebrahim Raïssi doit s'entretenir, mercredi, avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara pour évoquer le conflit entre Israël et le groupe terroriste Hamas à Gaza, et de la coopération énergétique entre les deux pays. Raïssi a reporté cette visite, initialement prévue en novembre, à deux reprises, en raison de problèmes de calendrier et des attentats dans la ville de Kerman, dans le sud-est de l'Iran.

"Au cours des réunions, outre les relations bilatérales, il y aura un échange de vues sur les questions régionales et mondiales actuelles, notamment les attaques israéliennes contre Gaza et les territoires palestiniens occupés", a déclaré la présidence turque mardi. Le ministre turc de l'énergie, Alparslan Bayraktar, a indiqué qu'il avait discuté de la coopération énergétique avec le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji, lors d'entretiens qui se sont déroulés mardi à Ankara. "Nous avons déclaré que notre coopération dans le domaine du gaz naturel en particulier devait être évaluée dans un cadre plus large", a-t-il déclaré sur X.

La Turquie a sévèrement critiqué Israël pour ses attaques contre Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat et soutenant les démarches judiciaires pour qu'Israël soit jugé pour génocide. Malgré sa rhétorique acerbe, Ankara a maintenu des liens commerciaux avec Israël, suscitant des critiques au sein du pays et de la part de l'Iran. Contrairement à ses alliés occidentaux et à certains pays arabes, la Turquie, membre de l'OTAN, ne considère pas le Hamas, dont l'attaque du 7 octobre contre Israël a entraîné une campagne de représailles à Gaza, comme un groupe terroriste.