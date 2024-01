Jordanie : ouverture d'un restaurant nommé "7 octobre"

Un nouveau restaurant de shawarma et de viande nommé "7 octobre" a ouvert ses portes dans la ville d'Al-Karak, dans le sud de la Jordanie.

Le nom de l'établissement, choisi à l'issue d'un concours lancé sur Facebook, exprime le "soutien des propriétaires à la cause palestinienne", ont rapporté les médias locaux.

Si l'identité de la personne à l'origine de ce nom n'a pas été révélée, la page Facebook du restaurant mentionne qu'elle ne tardera pas à le faire. Pour sa "trouvaille", le gagnant du concours a remporté une bague en or.

La ville d'Al-Karak avait déjà attiré l'attention des médias ces derniers mois, après que le père d'un bébé résidant dans la ville lui ait donné le nom de Mohammed Deif, en hommage au chef de la branche militaire du Hamas et cerveau des attaques du 7 octobre.

Bien qu'Israël et la Jordanie aient signé un traité de paix en 1994, la classe politique et la population restent majoritairement hostiles à l'Etat hébreu, encore plus dans les périodes de tensions avec les Palestiniens. Le personnel de l'ambassade d'Israël à Amman s'est d'ailleurs empressé de quitter le pays après le 7 octobre, par crainte d'un embrasement.

La reine de Jordanie a par ailleurs suscité une très vive controverse après le 7 octobre, en affirmant publiquement et à plusieurs reprises qu'aucun bébé n'avait été décapité par le Hamas.