Jordanie : un restaurant qui s'était baptisé "October 7" change de nom en raison de "pressions politiques"

Un restaurant jordanien, baptisé "October 7", célébrant apparemment le massacre par le groupe terroriste palestinien Hamas de 1 200 personnes lors d'un raid sanglant dans le sud d'Israël ce jour-là, a déclaré qu'il changeait de nom en raison des pressions exercées sur lui. La vidéo du restaurant de shawarma, situé dans le quartier sud de Mazar, au sud de la ville d'Al-Kerak, près de la rive jordanienne de la mer Morte, était devenue virale et avait suscité des plaintes de la part d'Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1750488379014230175

Sur son compte Facebook, le propriétaire a affirmé avoir été contraint de changer de nom en raison de "pressions politiques", les autorités locales l'ayant informé qu'elles lui retireraient sa licence d'exploitation, au motif qu'il est interdit de donner à un restaurant un nom ayant des connotations politiques. "La date du 7 octobre est une date honorable qui restera à jamais gravée dans nos cœurs. Je ne cherchais pas la célébrité, les tendances ou le marketing. Je suis fier de moi et fier d'avoir ébranlé l'entité fragile sioniste en utilisant le nom d'un restaurant de shawarma et d'avoir semé la terreur dans son cœur pendant au moins deux jours", a-t-il écrit, ajoutant qu'il n'avait pas encore trouvé de nouveau nom. Plusieurs Jordaniens se sont ensuite rassemblés près du restaurant pour protester contre le retrait du nom : "Nous ne pouvons pas mettre l'enseigne que nous voulons parce qu'Israël est en colère contre nous, le 7 Octobre est notre liberté", ont-ils affirmé. Selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le personnel du restaurant portait des uniformes sur lesquels était également écrit "7 octobre".

https://twitter.com/i/web/status/1750451511404933558

Le nom donné au restaurant avait suscité un tollé en Israël, notamment de la part du chef de l'opposition, Yaïr Lapid, qui avait exigé une condamnation de la part des dirigeants jordaniens. "La glorification honteuse du 7 octobre doit cesser. L'incitation et la haine contre Israël nourrissent le terrorisme et l'extrémisme qui ont conduit au massacre brutal du 7 octobre", a tweeté M. Lapid en anglais. "Nous attendons du gouvernement jordanien qu'il condamne cela publiquement et sans équivoque".