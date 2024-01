Arabie saoudite : un projet artistique révèle les richesses du plus ancien quartier de Djeddah

Une initiative visant à promouvoir l'importance historique et culturelle d'Al Balad, le plus ancien quartier de Djeddah et site du patrimoine mondial de l'UNESCO, vient d'être lancée en Arabie saoudite. Le projet a été salué par les artistes de la région.

Le projet du district historique de Djeddah a lancé le mois dernier le projet Balad Al-Fann, qui doit présenter des expositions d'art, des projets musicaux, des pièces de théâtre, des expériences culinaires locales et des événements interactifs.

Le projet aura lieu jusqu'au 9 mars et Abdulaziz Al Issa, directeur général du programme, a déclaré qu'il contribuerait aux objectifs de la Vision saoudienne 2030, a rapporté l'agence de presse saoudienne.

Zawiya 97, l'un des emplacements phares est un centre de création permanent au cœur du quartier historique. Il accueille des activités culturelles toute l'année et fait partie intégrante de la démarche.