Des navires américains, français et indiens maîtrisent un incendie à bord d'un pétrolier touché par les Houthis

Le commandement central des États-Unis (CentCom) a rapporté ce dimanche matin qu'une intervention internationale coordonnée a réussi à maîtriser un incendie majeur à bord du "Marlin Luanda", un pétrolier sous pavillon des Îles Marshall. Ce dernier transportait une charge inflammable de naphta, produit chimique originaire de Russie, et a été la cible d'une attaque au missile par les rebelles houthis du Yémen samedi. Le USS Carney américain, la frégate française FS Alsace et la frégate indienne INS Visakhapatnam ont collaboré pour venir en aide à l'équipage du pétrolier, qui avait épuisé ses propres moyens de lutte contre l'incendie.

"Grâce à l'intervention rapide des marines des États-Unis, de l'Inde et de la France, l'incendie est maintenant éteint", a déclaré le CentCom. L'attaque n'a causé aucune victime et que le navire, en état de naviguer, a pu reprendre sa route, conformément à une déclaration antérieure de Trafigura, une entreprise de négoce basée à Singapour. Trafigura a souligné qu'aucun autre de ses navires ne navigue actuellement dans le golfe d'Aden. Par ailleurs, la marine indienne a fait savoir que le Marlin Luanda avait à bord 22 ressortissants indiens et un Bangladais. Une équipe spécialisée de 10 membres de la marine indienne a travaillé aux côtés de l'équipage du navire pendant six heures pour éteindre le feu.

Selon le CentCom, les Houthis ont ciblé des navires de plus de 40 pays dans ce qui semble être une manifestation de soutien à Gaza. Toutefois, le CentCom a souligné que "ces actions illégales ne sont en rien liées au conflit à Gaza. Ni le navire, ni son équipage n'ont de lien avec Israël".