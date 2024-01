L'Iran met simultanément en orbite trois satellites

L'Iran a déclaré dimanche avoir lancé simultanément trois satellites en orbite, près d'une semaine après que le lancement d'un satellite de recherche par les Gardiens de la révolution a suscité des critiques de la part de l'Occident. L'agence de presse gouvernementale IRNA a déclaré que le lancement avait également permis d'utiliser avec succès la fusée iranienne à deux étages Simorgh (Phoenix), qui avait connu de nombreux échecs par le passé. "Trois satellites iraniens ont été mis en orbite avec succès pour la première fois", a déclaré la télévision d'État.

Le satellite Mahda, qui pèse environ 32 kilos et a été développé par l'agence spatiale iranienne, est conçu pour tester des sous-systèmes satellitaires avancés, a indiqué l'agence de presse officielle IRNA. Les deux autres, Kayhan 2 et Hatef, pèsent moins de 10 kilogrammes chacun et sont destinés à tester les technologies de positionnement dans l'espace et les communications à bande étroite, a ajouté l'IRNA. La semaine dernière, le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a envoyé le satellite de recherche Soraya dans l'espace.

La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont condamné ce lancement dans une déclaration que l'Iran a rejetée en la qualifiant d'"interventionniste". Les gouvernements occidentaux, dont les États-Unis, ont à plusieurs reprises mis en garde l'Iran contre de tels lancements, affirmant que la même technologie pouvait être utilisée pour des missiles balistiques, y compris ceux conçus pour transporter une ogive nucléaire. L'Iran a rétorqué qu'il ne cherchait pas à se doter d'armes nucléaires et que ses lancements de satellites et de fusées n'étaient effectués qu'à des fins civiles ou de défense.

Ministère de la défense iranien via AP

La République islamique a connu plusieurs échecs de lancement de satellites dans le passé. Le lancement réussi de son premier satellite militaire en orbite, Nour-1, en avril 2020, avait suscité une vive réprimande de la part des États-Unis.

Téhéran est soumis à des sanctions américaines paralysantes depuis que Washington s'est retiré en 2018 d'un accord nucléaire historique qui accordait à l'Iran un allègement des sanctions en échange d'une limitation de ses activités nucléaires visant à l'empêcher de développer une ogive atomique. L'Iran a toujours nié toute ambition de développer une capacité d'armement nucléaire, insistant sur le fait que ses activités sont entièrement pacifiques.