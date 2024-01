Mercedes-Benz va inaugurer sa toute première tour résidentielle à Dubaï

Un gratte-ciel résidentiel du constructeur automobile Mercedes-Benz va voir le jour cette année à Dubaï.

La tour de 65 étages, d'une valeur d'un milliard de dollars, construite par le promoteur immobilier local Binghatti Properties, sera inaugurée dans les mois à venir. Elle inclura 150 appartements de deux à quatre chambres, ainsi que cinq penthouses pour les plus fortunés. Les prix de ces logements commenceront à 2,7 millions de dollars (environ 2,5 millions d'euros).

Située dans le centre-ville de Dubaï, cette tour à l'allure futuriste offrira une vue sur le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde. Elle comprendra également des restaurants, des salles de sport et de bien-être, des salons, ainsi que des espaces d'exposition et de vente au détail non liés à l'automobile. La tour sera également équipée d'un système de recharge de véhicules électriques, d'applications de mobilité intelligentes, de services de covoiturage, de partage de vélos et de scooters, de services de chauffeur et d'un service de voiturier automatisé. Binghatti s'est également associé à Bugatti pour y construire deux ascenseurs pour voitures du garage à l'appartement.

Des projets similaires ont été réalisés dans d'autres parties du monde, comme la Porsche Design Tower à Miami. À l'heure actuelle, il existe 40 projets de résidences de marque rien qu'en Floride, et 20 autres sont en cours de réalisation. Selon la société immobilière Savills, la construction de ce type de résidences devrait doubler d'ici à 2030 dans les 15 principales régions des Amériques.