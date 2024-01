"Si le Hamas remporte des élections après-guerre, nous lui cèderons l'Autorité palestinienne", affirme le porte-parole de Mahmoud Abbas

Nabil Abu Rudeineh, vice-Premier ministre de l'Autorité palestinienne et porte-parole du président Mahmoud Abbas, a déclaré que si le Hamas l'emportait lors des futures élections générales, Abbas serait prêt à céder le contrôle de l'Autorité palestinienne au groupe terroriste.

Dans une interview accordée hier à la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya, M. Abu Rudeineh a souligné que le peuple palestinien doit trouver un terrain d'entente et formuler une position unifiée et que, pour l'instant, "l'Organisation de libération de la Palestine et son président Mahmoud Abbas sont les interlocuteurs pour les décisions politiques", mais qu'après la guerre, l'Autorité palestinienne "est prête à organiser des élections générales et, en cas de victoire du Hamas, le président remettra l'Autorité entre ses mains". L'Autorité palestinienne n'a plus organisé d'élections générales depuis 2006, lorsque le Hamas a remporté la majorité des sièges au conseil législatif et a ensuite organisé un coup d'État violent dans la bande de Gaza.

AP / Adel Hana 2020 ©

Depuis le début de la guerre, plusieurs responsables de l'Autorité palestinienne ont appelé à l'intégration de l'aile politique du Hamas dans un futur gouvernement palestinien, affirmant qu'il s'agit d'une "composante essentielle de la société palestinienne". Les élections sont considérées par de nombreux membres de la communauté internationale comme une étape clé dans la réforme et la relance de l'Autorité palestinienne, un organe perçu comme corrompu et inefficace, afin de renforcer sa légitimité et de lui permettre éventuellement de prendre le contrôle de la bande de Gaza après la guerre.