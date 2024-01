Israël : Gideon Saar va travailler sur le dépôt d'une plainte pour génocide contre l'Iran auprès de la CIJ

Le député et ancien ministre de la Justice Gideon Saar a annoncé qu'il allait commencer à travailler afin qu'Israël dépose une plainte pour génocide contre l'Iran devant la Cour internationale de justice (CIJ). Il a motivé sa décision par le fait que les dirigeants iraniens appellent régulièrement à la destruction d'Israël, et que l'Iran soutient le Hamas et d'autres groupes terroristes de Gaza ayant perpétré les massacres du 7 octobre.

De nombreux experts en droit international ont déclaré que les massacres et autres crimes perpétrés par le Hamas le 7 octobre constituaient probablement un acte génocidaire puisqu'ils visaient à détruire "tout ou partie" d'un groupe national, en l'occurrence les Israéliens.

"Il y a des déclarations publiques de hauts responsables iraniens en faveur de la destruction d'Israël", a souligné Gideon Saar sur la chaîne publique Kan.

AP Photo/Vahid Salem

"Par ailleurs, l'Iran finance, arme et entraîne toutes les organisations terroristes djihadistes, y compris le Hamas et le Jihad islamique, qui ont perpétré les attentats du 7 octobre. ll y a donc une abondance de preuves qui peuvent être présentées au tribunal de La Haye", a ajouté l'ancien ministre.

Il a indiqué qu'il s'était entretenu avec le chef du Conseil de sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, sur la question et qu'il avait l'intention de veiller à ce qu'une telle action soit intentée contre l'Iran. "Israël est une petite nation persécutée qui lutte pour sa survie et qui, en même temps, se bat sur la scène internationale pour son droit à l'autodéfense. C'est une nation qui est véritablement menacée de génocide étant donné qu'il y a autour d'elle des ennemis qui veulent ouvertement la détruire", a-t-il conclu.