Abu Dhabi classée ville la plus sûre au monde

Abu Dhabi a été classée ville la plus sûre au monde au classement de 2024, selon la base de données en ligne Numbeo. Ajman, Dubaï et Ras Al Khaimah aux Emirats figuraient parmi les six premières villes mondiales jugées les plus sûres.

Abu Dhabi est arrivée première en termes d'indice de sécurité (86,8) et possède le plus faible taux de criminalité (13,1). Caracas, au Venezuela, pays d'Amérique du Sud, a enregistré le pire score avec un indice de criminalité de 82,2 et un indice de sécurité de 17,8.

"Nous considérons les niveaux de criminalité inférieurs à 20 comme très faibles, les niveaux de criminalité entre 20 et 40 comme faibles, entre 40 et 60 comme modérés, entre 60 et 80 comme élevés et les niveaux de criminalité supérieurs à 80 comme très élevés", a déclaré Numbeo dans son rapport.

Abu Dhabi est en tête du classement pour la 8e année consécutive. La police de la ville a déclaré que "cela reflète le leadership mondial de l'émirat dans la mise en œuvre des meilleures normes de sécurité et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, des résidents et des visiteurs".

Ce niveau de sûreté a notamment renforcé le tourisme dans la ville.