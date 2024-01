Trois soldats américains tués lors d'une attaque de drone par des militants soutenus par l'Iran en Jordanie

Une attaque de drone sur une base en Jordanie a tué trois soldats américains dimanche, le président Joe Biden accusant des militants soutenus par l'Iran et promettant de demander des comptes aux auteurs de l'attaque.

C'est la première fois que des militaires américains sont tués par des tirs hostiles au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Cet incident va encore accroître les tensions dans la région et alimenter les craintes d'un conflit plus large impliquant directement l'Iran. "Trois membres des forces armées américaines ont été tués, et de nombreux autres blessés, lors d'une attaque de drone contre nos forces stationnées dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne", a déclaré M. Biden dans un communiqué. "Bien que nous soyons encore en train de rassembler les faits concernant cette attaque, nous savons qu'elle a été menée par des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran et opérant en Syrie et en Irak", a-t-il affirmé.

AP Photo/Evan Vucci

"Nous poursuivrons leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Et n'ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous aurons choisis", a ajouté le président.

Un porte-parole du gouvernement jordanien a déclaré que l'attentat avait eu lieu en Syrie et non sur le sol jordanien. Muhannad al-Mubaidin a déclaré à la télévision publique jordanienne al-Mamlaka que l'attaque avait visé la base américaine d'al-Tanf en Syrie. Selon le Pentagone, les forces américaines et alliées en Irak et en Syrie ont été la cible de plus de 150 attaques depuis la mi-octobre, et Washington a mené des frappes de représailles dans les deux pays.