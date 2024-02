Joe Biden va imposer des sanctions aux résidents juifs de Cisjordanie impliqués dans des violences

Le président américain Joe Biden signera ce jeudi un décret visant à imposer des sanctions aux résidents juifs de Cisjordanie impliqués dans des violences contre des Palestiniens, a rapporté le site Politico. Il s'agit d'une décision similaire à celle prise il y a deux mois pour les empêcher d'entrer aux États-Unis.

Les secrétaires d'État et du Trésor sont désormais autorisés à prendre des mesures à l'encontre des personnes qui commettent des actes de violence, profèrent des menaces, se livrent au terrorisme, ou saisissent des biens. Quatre personnes ont déjà été sanctionnées par le président américain. Betsalel Smotrich, ministre israélien des Finances, a accusé le président américain de faire "cause commune avec les antisémites et de légitimer les attaques contre les résidents israéliens de Cisjordanie en imposant de nouvelles sanctions".

Joe Biden se rend aujourd'hui ce jeudi dans le Michigan, un État avec une population importante d'origine musulmane qui a exprimé son mécontentement face au soutien du président américain à Israël dans sa guerre à Gaza.

"Je travaille jour et nuit pour trouver les moyens de rapatrier nos otages, d'atténuer la crise humanitaire et de parvenir à la paix entre deux pays et deux peuples", a-t-il déclaré à Washington.

Le 25 octobre dernier, Joe Biden avait déclaré qu'après la fin de la guerre, il faudrait s'efforcer d'établir un horizon politique propice à la promotion de la solution à deux États - et à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant. Faisant référence aux événements survenus en octobre en Cisjordanie, le président a affirmé que "la violence des colons contre les Palestiniens doit cesser".

Le 7 décembre, le Premier ministre belge Alexandre de Croo a déclaré que son pays interdirait aux « colons extrémistes » l'entrée sur son territoire, en assurant que "la violence contre les civils aura des conséquences". Par ailleurs, il a ajouté que la Belgique travaillerait en coopération avec les États-Unis sur ces mesures et que son pays ferait pression sur l'Union européenne pour qu'elle prenne une mesure similaire.