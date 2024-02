Israël combat le Hamas à Khan Younès, plus de 10 000 terroristes éliminés (Yoav Gallant)

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a promis jeudi soir que l'armée israélienne atteindra et démantèlera la brigade de Rafah du Hamas, tout comme elle s'efforce actuellement de le faire avec ses bataillons dans la région de Khan Younès, dans le sud de Gaza.

"La brigade du Hamas à Khan Younès s'est vantée qu'elle s'opposerait à Tsahal, elle est en train d'être démantelée, et je vous le dis ici, nous achevons la mission à Khan Younès et nous allons également atteindre Rafah et éliminer tous les terroristes qui tentent de nous nuire", a déclaré le général Gallant aux troupes de la 98e division de Tsahal, lors d'une visite à Khan Younès. Selon lui, les opérations de Tsahal à Khan Younès "progressent avec des résultats impressionnants" et que c'est "beaucoup plus difficile pour le Hamas". "Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas la capacité de soigner les blessés, ils ont 10 000 terroristes morts et 10 000 autres blessés qui ne sont pas en état de nuire", a déclaré M. Gallant. "C'est un coup qui érode leur capacité à combattre, mais il faut atteindre tous les endroits", a-t-il ajouté. Le général Gallant a expliqué aux troupes que leurs actions, tant en surface que sous terre à Khan Younès, "rapprochent le retour des otages, car le Hamas ne comprend que la force".