L'Iran affirme avoir démasqué des dizaines d'espions au profit d’Israël dans le monde entier

Le ministère iranien du Renseignement a affirmé vendredi que des dizaines d'espions collaborant avec Israël ont été démasqués dans 28 pays d’Asie, d’Afrique et d’Europe, dont plusieurs opéraient à l’intérieur même de l’Iran. Les espions ont été découverts au cours de "la plus grande opération combinée de renseignement et de contre-espionnage contre les organisations d'espionnage et de sécurité" d'Israël. Cette opération aurait été menée par les agents secrets de la République islamique connus sous le nom de "soldats anonymes de l'imam Zaman".

L’Iran aurait ainsi recueilli des informations sur "certaines des installations militaires secrètes les plus importantes, des usines d'armement et des industries stratégiques civiles du régime sioniste usurpateur", a poursuivi le ministère iranien.

Le ministère du Renseignement a précisé avoir identifié plusieurs citoyens iraniens qui espionnaient au profit d’Israël à l’étranger, avertissant qu'"une décision sera prise en fonction de la situation de chacun d'entre eux et du niveau des relations de ce ministère avec les agences de renseignement des pays où résident les espions".

Dans son communiqué, le ministère a souligné avoir transféré les informations recueillies sur les prétendus espions aux pays ayant des relations avec la République islamique dans lesquels ces derniers se trouvent. Le ministère a en outre fait savoir que les espions avaient été arrêtés ou utilisés pour obtenir des informations sur l’État hébreu.

Dans le passé, l'Iran a menacé à plusieurs reprises des Iraniens critiques à l'égard du régime qui vivent à l'étranger, allant jusqu'à les kidnapper et à tenter de les tuer. Téhéran affirme régulièrement avoir découvert des espions israéliens, accusant souvent les opposants au régime islamique de collaborer avec le Mossad.