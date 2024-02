Le Hamas et le Jihad islamique exploitent des mosquées dans la bande de Gaza à des fins terroristes (Tsahal)

Des documents recueillis par Tsahal révèlent que le Hamas et le Jihad islamique exploitent des mosquées dans la bande de Gaza à des fins terroristes.

Sur la base des renseignements recueillis lors de l’opération terrestre, le Hamas et le Jihad islamique ont installé des entrepôts d’armes, des entrées de tunnel dans des dizaines de mosquées de la bande de Gaza.

Par ailleurs, les documents recueillis récemment par Tsahal à Khan Younès révèlent l’influence du Hamas sur les imams dans la bande de Gaza et démontrent l’ampleur de l’infiltration du groupe terroriste dans les postes de dirigeants religieux locaux avec l’intention de promouvoir le discours de haine, inciter à la violence et encourager les civils à rejoindre des groupes terroristes. "Le Hamas et le Jihad islamique n’épargnent aucun effort pour exploiter les institutions religieuses de la bande de Gaza à des fins terroristes, mettant en danger les civils de Gaza", conclut Tsahal.